Жизнь

Apple запустила банковскую карту Apple Card и «iTunes для новостей»

Мещерякова Ольга 25 марта, 20:32

Компания Apple представила сервис подписки на периодические издания News+, а также виртуальную банковскую карту Apple Card. Презентация проходит в театре Стива Джобса в Купертино.

News+

Сервис уже называют «iTunes для новостей». Пользователям предложат более 300 журналов и газет за $9,99 в месяц. Также возможна будет и семейная подписка. Пользователи смогут смотреть архивы номеров, а также получат доступ к отдельным материалам. В ходе презентации особый акцент сделали на обложках изданий, которые пользователи смогут делать «живыми» (анимированными).

Apple Card

Кроме сервиса периодики, компания из Купертино представила первую виртуальную банковскую карту компании Apple Card. За использование Apple не будет взымать комиссий и процентов. Для использования карты достаточно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet. Приложение позволит отслеживать статистику по всем покупкам.

Партнерами Apple выступили банк Goldman Sachs и платежная система MasterCard, где будут обрабатывать платежи. За все покупки в Apple через Apple Card компания будет возвращать 3%. Также компания представила физический вариант Apple Card из титана, который будут выпускать на рынки, где не работает Apple Pay. На карте не будет номера, кодов и даты, только имя владельца.

Напомним, недавно пароли значительного числа пользователей Facebook были доступны сотрудникам социальной сети и не были защищены от прочтения.

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