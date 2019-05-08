Больше половины пингвинов в Ирландском океанариуме оказались гомосексуальными

В океанариуме ирландского городе Дингл живут четыре однополые пары пингвинов. Партнеры того же пола имеются у восьми из 14 пингвинов, в том числе у четырех самцов и четырех самок.

У одной из пар, состоящей из двух самок, есть пингвиненок, которого они воспитывают вместе, пишет Daily Mail.

Пять лет назад в океанариуме была только одна гомосексуальная пара пингвинов, которую образовали самки Пенелопа и Мисти.

Смотрители шутят, что однополые отношения между птицами стали популярнее после 2015 года, когда в Ирландии легализовали гей-браки.

Королевские пингвины часто демонстрируют гомосексуальное поведение в неволе. Самой известной однополой парой пингвинов были Рой и Сайлоу из Центрального парка Нью-Йорка. Птицы прожили вместе шесть лет и вырастили птенца по имени Танго. В 2005 году Сайлоу ушел от Роя к самке по кличке Скрэппи.

В 2010 году сообщалось об исследовании, опубликованном в журнале Ethology, авторы которого предположили, что королевские пингвины формируют гомосексуальные пары лишь в том случае, когда не могут найти партнера другого пола.