Британские ученые нашли в креветках кокаин и кетамин

Во время тестирования рек на химические вещества в Великобритании ученые нашли кокаин в пресноводных креветках.

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне, в сотрудничестве с университетом Саффолка, проверили 15 различных локаций около Саффолка.

В докладе ученые отметили, что кокаин обнаружили во всех испытуемых образцах. Кроме этого в креветках обнаружили и другие запрещенные наркотики, в частности кетамин.

Профессор Ник Бери из университета Саффолка сказал что вопрос, является ли наличие кокаина в организмах водных животных проблемой для Саффолка или распространения этого явления по стране и за рубежом, стоит дальнейших исследований.

«Здоровье окружающей среды привлекает большое внимание общественности из-за проблем, связанных с изменением климата и загрязнением пластиком. Однако влияние «невидимого» химического загрязнения (например, наркотиков) на здоровье дикой природы требует большего внимания в Великобритании», - отметил исследователь.

В дополнение к наркотикам исследователи обнаружили в организмах креветок запрещенные пестициды и фармацевтические препараты.

«Такое обнаружение незаконных наркотиков в дикой природе было удивительным. Мы могли бы ожидать, что мы увидим их в городах, таких как Лондон, но не в меньших и более сельских водоемах», - отметил доктор Леон Баррон.