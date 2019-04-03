До конца недели в Киеве отключат батареи

Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Виталий Кличко.

"Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправление принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", - сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления лишь по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений", - добавил он.

Замглавы КГГА также напомнил, что завершающийся отопительный сезон был пройден усилиями коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". "В апреле 2018 года город прекратил многолетнее соглашение с "Киевэнерго". По нашему мнению, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Аварийные бригады оперативно ликвидировали повреждения сетей", - отметил Пантелеев.

В течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявил и устранил почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.

Напомним, март в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых за 139 лет метеорологических наблюдений, констатируют в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. Этот март превысил климатическую норму на 4,4°С, средняя температура составила +5,1°С.