Жизнь

Европарламент отменил сезонный перевод времени: невыгодно

Мещерякова Ольга 26 марта, 21:09

Европейский парламент проголосовал за отмену с апреля 2021 года практики сезонного перевода времени на часах. Такое решение поддержали 410 евродепутатов из 192.

Принятое решение не является окончательным, но станет основой для выработки общеевропейской позиции в этом вопросе, передает Reuters.

Депутаты приняли постановление, согласно которому с 2021 года страны Евросоюза не смогут самостоятельно в течение года менять время, но за ними останется право определять самостоятельно, в каком часовом поясе находиться.

Сейчас страны переводят время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Ранее считалось, что сезонный перевод времени помогает беречь электроэнергию. «Новые технологии и разные способы жизни означают, что мы больше ничего не зарабатываем, фактически мы не экономим», - заявила депутат Марита Ульвског.

Дебаты по поводу перевода времени ведутся еще с сентября 2018 года. Соцопрос в странах Евросоюза показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой практики. Сторонники перевода часов возмущены тем, что в опросе 70% респондентов - немцы.

В октябре 2018 года Министерство экономического развития и торговли Украины пообещало обратиться к Кабмину и предложить тоже отказаться от подобной практики, если Европарламент отменит переход на летнее время. В Минэкономразвития добавили, что у них нет экономического обоснования ежегодного перехода на летнее время и информации об уменьшении потребления электроэнергии при этом.

Европарламент отменил сезонный перевод времени: невыгодно
26 марта
Европейский парламент проголосовал за отмену с апреля 2021 года практики сезонного перевода времени на часах. Такое решение поддержали 410 евродепутатов из 192. Принятое решение не является окончательным, но станет основой для выработки общеевропейской позиции в этом вопросе, передает Reuters...
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