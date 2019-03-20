Ежедневное употребление марихуаны может привести к психозам

Люди, которые употребляют каннабис каждый день, подвергаются значительно более высокому риску развития серьезных психических расстройств, особенно если они используют более сильные формы препарата, такие как сканк.

Об этом говорится в крупном международном исследовании, проведенном в одном из районов Бразилии и 11 городах Европы, в том числе в Амстердаме, Лондоне и Париже. Результаты представлены в журнале The Lancet Psychiatry, пишут иностранные СМИ.

Многие страны, в том числе совсем недавно Канада, узаконили или декриминализировали употребление марихуаны. Ученые обеспокоены, что вещество потенциально может причинять вред организму человека.

По данным исследователей, у людей, употребляющих каннабис ежедневно, эпизод психоза в пять раз повышают риск появления серьезных психических заболеваний.

Ученые отмечают, что сканк содержит больше ТГК, чем обычный каннабис. А ТГК может вызывать психотические симптомы: галлюцинации, бред и паранойю. Исследование показало, что связь между каннабисом и психозом была наиболее сильной в Лондоне и Амстердаме, где доступен сканк.

Если бы там запретили это вещество, заболеваемость психозом в Амстердаме могла бы снизится до 18,8 с 37,9 случаев на 100 тысяч человек в год, а в Лондоне - до 31,9 с 45,7 на 100 тысяч человек в год.

«Пятнадцать лет назад никто не думал, что каннабис повышает риск развития психоза. Но теперь доказательства достаточно ясны», - сказал профессор Робин Мюррей, который работал над исследованием.

Ранее канадские ученые заявили, что употребление марихуаны вредит мозгу подростков больше, чем алкоголь. Наркотик влияет на навыки мышления, память и поведение.

Напомним, петиция к Верховной Раде с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения комитетом парламента.

Ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях.