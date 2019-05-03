Facebook хочет начать платить пользователям за просмотр рекламы

Соцсеть Facebook может начать платить своим пользователям за просмотр рекламы, которая повлекла за собой взаимодействие с контентом или же покупку на ее платформе.

Компания в скором времени запускает собственную криптовалюту, которая будет подкреплена долларами, и именно ей соцсеть будет платить пользователям, пишет The Wall Street Journal.

Свою криптовалюту компания начала разрабатывать еще год назад. Сейчас известно, что она имеет название Project Libra, а Facebook уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении $1 млрд для обеспечения токенов.

Известно, что соцсеть также ведет переговоры с десятками компаний по онлайн-торговле и мобильными платежными сервисами, чтобы они в будущем «подвязали» Project Libra.

Комиссии для продавцов в платежной системе Facebook будут ниже, чем при процессинге кредитных карт.