Google запустил в Украине YouТube для детей

Сервис для просмотра детского контента YouТube Kids стал доступным в Украине.

С момента запуска в США четыре года назад приложение YouTube Kids стало одним из самых популярных для детей, а теперь доступно и в Украине, сообщается в блоге «Google Украина».

«Теперь станет проще находить видео, которые нравятся детям, выбирать каналы, а также ограничивать время просмотра, чтобы дети могли наслаждаться просмотром видеоконтента, который подходит для всей семьи, на YouTube Kids», - сообщили в компании.

«Google Украина» подчеркивает, что в приложении YouTube Kids собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи. «Здесь вы сможете найти любимые мультфильмы ваших детей, учебные видео, дать детям послушать детские стихи и песенки, а также найти понятные малышам ответы на вопросы о науке, языке, математике или природе», - отметили в компании.

В Google отдельно подчеркнули, что приложение YouTube Kids является бесплатным за счет поддержки рекламы. Все объявления в нем четко обозначены как реклама и предварительно проверяются вручную на соответствие правилам размещения рекламы. «Это означает, что на YouTube Kids, например, не разрешена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр или рекламные ролики, предназначенные для детей старше 12 лет, или кликабельная реклама», - подчеркнули в Google Украина.