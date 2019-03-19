Жизнь

Instagram запустил сервис покупок в приложении

Мещерякова Ольга 19 марта, 17:01

Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции, которая позволяет пользователям покупать товары не выходя из программы.

«Сегодня мы представляем новую функцию в Instagram. Когда вы найдете продукт, который любите, то можете купить его, не выходя из программы», - отмечается на сайте приложения.

Для оплаты покупки пользователю нужно перейти на страницу бренда, который его интересует, выбрать изображение с желаемым товаром и нажать на него, приложение перейдет на страницу товара где можно будет выбрать цвет, размер и прочие параметры вещи.

Во время первой покупки приложение попросит зарегистрироваться - ввести имя, электронную почту, платежную информацию и адрес доставки, после чего информация будет автоматически сохранена.

Приложение также будет отслеживать товар и отправлять уведомления об отправке и доставке. Эта функция пока доступна только в США на 23 страницах брендов, среди которых Adidas, Nike, Zara, H&M, Burberry, Prada, Uniqlo, MAC Cosmetics, Michael Kors.

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