Жизнь

Какие лекарства совместимы с алкоголем

Мещерякова Ольга 04 февраля, 14:01

В Украине до сих пор популярно мнение о том, что все антибиотики несовместимы с алкоголем, но современные научные исследования дают противоречивые результаты.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, так считали еще в 1950-х годах, когда первый антибиотик - пенициллин - стоил дорого, поэтому, чтобы точно подействовало, пациентам советовали воздержаться от алкоголя.

Врач, безусловно, призывает уменьшить потребление спиртных напитков. Однако для тем, кто пока решил отложить решение об отказе от алкоголя, эта информация может пригодиться.

"После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Обратите внимание - это названия действующего вещества, а не препарата", - утверждает госпожа министр.

Употребление алкоголя и вышеперечисленных действующих веществ повлечет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы, ведь лекарства и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.

Разрушительным для печени считается также сочетание препарата для лечения туберкулеза - изониазида - со спиртными напитками.

Другие действующие вещества антибиотиков не имеют строгих противопоказаний относительно алкоголя, хотя инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь не похожи на здоровую комбинацию.

Кроме антибиотиков есть ряд лекарств, которые могут взаимодействовать с алкоголем и вызвать побочные эффекты. Поэтому Супрун советует читать инструкцию к лекарствам и придерживаться ее.

Основные группы препаратов, которые несовместимы с алкоголем:

1. Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты - возможные язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.

2. Для сердечно-сосудистых болезней (в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

3. Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Побочные эффекты - тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

4. Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

5.  Антигистаминные препараты. Спиртное усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.

6. Препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии. У человека могут быть проблемы с памятью, координацией, дыханием. Существует риск передозировки.

7. Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Побочные эффекты - язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

8. Антикоагулянты. Побочные эффекты зависят от дозы - могут возникать или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.

9. Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для образования нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и рост уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

10. Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Может возникать повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения.

Пассажирский Boeing нечаянно превысил скорость света
21 февраля
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток. Boeing-787-9 Dreamliner, пролетая над Канзасом на высоте около 11 км, оказался в высотном струйном течении - области сильного ветра в верхнем слое тропосферы, сообщает газета The Washington Post...
Google запустил в Украине YouТube для детей
21 февраля
Сервис для просмотра детского контента YouТube Kids стал доступным в Украине. С момента запуска в США четыре года назад приложение YouTube Kids стало одним из самых популярных для детей, а теперь доступно и в Украине, сообщается в блоге «Google Украина»...
«Укрзалізниця» запускает новый поезд из Мукачево в Кошице
20 февраля
«Укрзалізниця» в июне запустит поезда из Мукачево в словацкий город Кошице. По словам Кравцова, тестовый рейс по этому маршруту поедет 2 апреля. «Поезда будут формировать наши коллеги из Словакии, время в пути - около четырех часов», - написал руководитель компании на своей странице в Facebook...
Женщина вышла из комы и узнала, что родила ребенка
19 февраля
Жительница Великобритании почувствовала себя плохо, лягла спать и впала в кому. Через четыре дня пришла в себя и обнаружила, что родила дочку. 18-летняя Эбони Стивенсон из города Олдхэм даже не подозревала, что беременна, передает ВВС...
NASA ищет штатного клоуна для полетов на Марс
18 февраля
Антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон считает, что клоуны помогут сплотить команду астронавтов во время длительного полета на Марс. NASA собирается отправить на Марс первый корабль с экипажем в 2033 году...
С начала года в Украине от кори умерло девять человек
18 февраля
С начала 2019 года в Украине от осложнений кори умерло девять человек, среди них двое детей, сообщает Центр общественного здоровья. На прошлой неделе в Киеве от осложнений кори умерла женщина, передает Интерфакс...
«Я не продаюсь»: участникам митинга против платных митингов не заплатили
18 февраля
В Киеве 17 февраля прошел митинг «против проплаченных митингов». Его участникам пообещали заплатить по 130 грн за два часа, но не заплатили. «Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», - написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко...
Супрун разрешила сопливым детям ходить в школу
18 февраля
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрешила детям с кашлем, насморком и температурой ходить в школу. "По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала Супрун на своей странице в Facebook...
Мозг может стареть из-за депрессии
15 февраля
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций и старение мозга, а также способствует развитию болезни Альцгеймера...
Фламинго бросили на жаре без воды две тысячи птенцов
08 февраля
Две тысячи птенцов фламинго остались без присмотра родителей в Южно-Африканской Республике, рассказывают экологи. Ими сейчас занимаются спасатели. Птенцов бросили в жару, когда в плотине Камферс, что в Северо-Капской провинции, высохла вода...