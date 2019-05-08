Королевского младенца назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор

Герцог и герцогиня Сассекские назвали своего сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

«Герцог и герцогиня Сассекские с удовольствием объявляют, что назвали своего первого ребенка Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. В этот день они познакомили Ее Величество Королеву со своим восьмым правнуком в Виндзорском замке», - говорится в сообщении.

Также во время знакомства Елизаветы II с правнуком присутствовали герцог Эдинбургский и мать Меган Маркл.

Согласно ставкам букмекеров, имя Спенсер было явным фаворитом для королевского ребенка. В качестве второго фаворита со ставкой 5/1 букмекеры отметили имя Александр. За которым последовали Джеймс и Артур, оба имели ставку 10/1. В списке имен также был Дональд, ему давали шансы 500/1.

8 мая герцог и герцогиня Сассекские впервые предстали пред публикой со своим новорожденным малышом - мальчиком, который появился на свет 6 мая.

6 мая принц Гарри и его жена Меган Маркл стали родителями- актриса родила мальчика.