Минздрав: прививка от кори стала бесплатной и для взрослых

Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно делать прививки младенцам в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна.

До сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты) и взрослые до 30 лет, которые контактировали с больными, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Такие изменения были внесены Приказом Министерства здравоохранения от 23 апреля 2019 года «О внесении изменений в Календарь профилактических прививок в Украине», - отметили в Минздраве.

Сейчас бесплатно вакцинироваться от кори смогут взрослые любого возраста. Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

контактировали с больными (вакцинацию рекомендовано сделать в течение 72 часов);

не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Кроме того, разрешили прививки для младенцам от шести месяцев, хотя по Календарю прививок первую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи ребенку делают в возрасте 12 месяцев. Именно тогда организм ребенка может выработать достаточный иммунитет от инфекции. До 12 месяцев ребенка должен защищать коллективный иммунитет (если по крайней мере 95% населения вакцинированы).

«В условиях вспышки и постоянного роста заболеваемости корью из-за недостаточный уровень вакцинации украинцев для младенцев существует риск заболеть. Корь для малышей очень опасна и может привести к смерти. Отныне младенцам разрешили делать бесплатные прививка от кори уже с 6 месяцев (до 6 месяцев вакцину КПК не применяют)», - заявили в министерстве.

Если ребенку сделали прививку в 12 месяцев, доза вакцины не засчитывается как первая, а считается «нулевой», дальнейшие плановые прививки нужно проводить по Календарю профилактических прививок: в 12 месяцев (первая доза вакцины КПК) и 6 лет (вторая доза). Интервал между прививками должен быть не менее одного месяца.

Как и раньше, остается бесплатной вакцинация по Календарю прививок.

Сделать прививку можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и врачи-ФОПы, которые подписали договор с Национальной службой здоровья.

В Минздраве уверяют, что все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет, по Календарю прививок. Каждый пациент может онлайн проверить наличие вакцин в области в специальной таблице. В случае, если врач заведения вам отказывает в вакцинации, необходимо обратиться к главному врачу. Если уладить вопрос не удалось и при участии главного врача, обратитесь в местный департамент здравоохранения.