На Марсе нашли пересохшие русла рек

Орбитальная станция "Марс-экспресс" обнаружила доказательства того, что в прошлом на Красной планете существовала разветвленная система бурных рек, пересохшие русла которых по сей день можно разглядеть в марсианских равнинах.

На фотографиях, сделанных межпланетной станцией Европейского космического агентства, четко видны глубокие морщины на поверхности Марса, которые свидетельствуют о том, что эта планета не всегда выглядела как выжженная солнцем каменистая пустыня, передает ВВС.

Все больше исследователей приходят к выводу, что в прошлом марсианская атмосфера была значительно толще и плотнее. Это позволяло планете удерживать тепло солнечных лучей и обеспечивало условия для поддержания на поверхности постоянных потоков воды.

В прошлом году "Марс-экспресс" обнаружил на Красной планете озеро жидкой воды. Оно около 20 км в диаметре, расположенный у южного полюса и скрыто под толстой ледяной шапкой.

При этом остается открытым вопрос, откуда вода взялась сначала: это могли быть осадки, подземные источники или ледниковые шапки, что таяли. В любом случае, это указывает на то, что в далеком прошлом климат на Марсе был куда более теплым и влажным, чем сейчас.