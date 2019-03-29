Жизнь

На выходных в Украине потеплеет

Мещерякова Ольга 29 марта, 14:38

Уже к субботе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине повысится, а осадков не предвидится.

Теплый воздух переместится с Центральной Европы, а атмосферное давление будет повышено, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных, северных регионах и Винницкой области 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве 30 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была 20,2° в 1968 году, самая низкая ночью -12,4° в 1942 году.

В Украине в день выборов 31 марта без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

В Киеве 31 марта без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

На выходных в Украине потеплеет
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