NASA ищет штатного клоуна для полетов на Марс


Антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон считает, что клоуны помогут сплотить команду астронавтов во время длительного полета на Марс.

NASA собирается отправить на Марс первый корабль с экипажем в 2033 году. По расчетам, путь в одну сторону займет около 8 месяцев, из-за чего в замкнутом пространстве корабля могут возникать конфликты, и ученые задумались о том, как их сгладить, пишет The Guardian.

Джонсон четыре года изучал, как ведут себя исследователи в группах на Южном полюсе. Он пришел к выводу, что для успешного функционирования команды среди ее членов должны быть такие социальные роли, как лидер, клоун, рассказчик, миротворец, и другие.

«Эти роли неформальные, они появляются внутри группы сами собой. Но интересно то, что если в группе сложилась правильная комбинация, дела идут хорошо. А если нет, то группа работает очень плохо», - объяснил ученый.

Джонсон сотрудничает с NASA, чтобы выяснить, насколько важны клоуны и другие роли для успеха продолжительных космических миссий. Он уже наблюдал за четырьмя группами астронавтов, которые провели в симуляторе космического корабля от 30 до 60 дней. По предварительным выводам, присутствие комика на борту действительно поможет разрядить обстановку и поднять моральный дух астронавтов.