Жизнь

NASA предупреждает: от Антарктиды откалывается гигантский айсберг

Мещерякова Ольга 20 февраля, 15:38

Судя по свежим снимкам со спутника, от Антарктиды скоро отколется огромный айсберг, площадью 1, 7 тыс. кв. км.

Об этом предупреждает Американское космическое агентство NASA.

Две гигантские трещины ледника неуклонно движутся навстречу друг другу. Есть так называемая Хэллоуинская трещина, которая появилась в конце октября 2016 года и более старая, которая оставалась стабильной около 35 лет, а недавно начала расти на север, навстречу Хэллоуинской со скоростью 4 км в год. Ее ученые считают более серьезной проблемой.

Когда эти трещины соединятся, от ледника отколется айсберг площадью как минимум 1,7 тыс. квадратных километров - этот айсберг не попадет в двадцатку самых крупных в Антарктике, но станет самым большим в истории наблюдений за ледником Бранта.

«Ближайшее будущее ледяного шельфа Бранта, вероятно, зависит от того, где сойдутся существующие разломы. Если они сойдутся вверх по течению, к югу, то, возможно, ледяной шельф будет дестабилизирован», - отметил гляциолог Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джо Макгрегор.

Растущие трещины могут угрожать безопасности людей на шельфе, особенно исследователей на станции Halley Британской антарктической службы. Эта база обычно работает круглый год, но в последние годы она дважды закрывалась из-за непредсказуемых изменений во льду. Эту станцию в 2016-2017 году уже пришлось передвинуть подальше от растущих трещин.

Пассажирский Boeing нечаянно превысил скорость света
21 февраля
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток. Boeing-787-9 Dreamliner, пролетая над Канзасом на высоте около 11 км, оказался в высотном струйном течении - области сильного ветра в верхнем слое тропосферы, сообщает газета The Washington Post...
Google запустил в Украине YouТube для детей
21 февраля
Сервис для просмотра детского контента YouТube Kids стал доступным в Украине. С момента запуска в США четыре года назад приложение YouTube Kids стало одним из самых популярных для детей, а теперь доступно и в Украине, сообщается в блоге «Google Украина»...
«Укрзалізниця» запускает новый поезд из Мукачево в Кошице
20 февраля
«Укрзалізниця» в июне запустит поезда из Мукачево в словацкий город Кошице. По словам Кравцова, тестовый рейс по этому маршруту поедет 2 апреля. «Поезда будут формировать наши коллеги из Словакии, время в пути - около четырех часов», - написал руководитель компании на своей странице в Facebook...
Женщина вышла из комы и узнала, что родила ребенка
19 февраля
Жительница Великобритании почувствовала себя плохо, лягла спать и впала в кому. Через четыре дня пришла в себя и обнаружила, что родила дочку. 18-летняя Эбони Стивенсон из города Олдхэм даже не подозревала, что беременна, передает ВВС...
NASA ищет штатного клоуна для полетов на Марс
18 февраля
Антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон считает, что клоуны помогут сплотить команду астронавтов во время длительного полета на Марс. NASA собирается отправить на Марс первый корабль с экипажем в 2033 году...
С начала года в Украине от кори умерло девять человек
18 февраля
С начала 2019 года в Украине от осложнений кори умерло девять человек, среди них двое детей, сообщает Центр общественного здоровья. На прошлой неделе в Киеве от осложнений кори умерла женщина, передает Интерфакс...
«Я не продаюсь»: участникам митинга против платных митингов не заплатили
18 февраля
В Киеве 17 февраля прошел митинг «против проплаченных митингов». Его участникам пообещали заплатить по 130 грн за два часа, но не заплатили. «Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», - написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко...
Супрун разрешила сопливым детям ходить в школу
18 февраля
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрешила детям с кашлем, насморком и температурой ходить в школу. "По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала Супрун на своей странице в Facebook...
Мозг может стареть из-за депрессии
15 февраля
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций и старение мозга, а также способствует развитию болезни Альцгеймера...
Фламинго бросили на жаре без воды две тысячи птенцов
08 февраля
Две тысячи птенцов фламинго остались без присмотра родителей в Южно-Африканской Республике, рассказывают экологи. Ими сейчас занимаются спасатели. Птенцов бросили в жару, когда в плотине Камферс, что в Северо-Капской провинции, высохла вода...