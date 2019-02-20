NASA предупреждает: от Антарктиды откалывается гигантский айсберг

Судя по свежим снимкам со спутника, от Антарктиды скоро отколется огромный айсберг, площадью 1, 7 тыс. кв. км.

Об этом предупреждает Американское космическое агентство NASA.

Две гигантские трещины ледника неуклонно движутся навстречу друг другу. Есть так называемая Хэллоуинская трещина, которая появилась в конце октября 2016 года и более старая, которая оставалась стабильной около 35 лет, а недавно начала расти на север, навстречу Хэллоуинской со скоростью 4 км в год. Ее ученые считают более серьезной проблемой.

Когда эти трещины соединятся, от ледника отколется айсберг площадью как минимум 1,7 тыс. квадратных километров - этот айсберг не попадет в двадцатку самых крупных в Антарктике, но станет самым большим в истории наблюдений за ледником Бранта.

«Ближайшее будущее ледяного шельфа Бранта, вероятно, зависит от того, где сойдутся существующие разломы. Если они сойдутся вверх по течению, к югу, то, возможно, ледяной шельф будет дестабилизирован», - отметил гляциолог Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джо Макгрегор.

Растущие трещины могут угрожать безопасности людей на шельфе, особенно исследователей на станции Halley Британской антарктической службы. Эта база обычно работает круглый год, но в последние годы она дважды закрывалась из-за непредсказуемых изменений во льду. Эту станцию в 2016-2017 году уже пришлось передвинуть подальше от растущих трещин.