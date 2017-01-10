Обзор игрового автомата Book Of Ra: что нужно знать для реального заработка

Игровые автоматы онлайн Книжки - интерактивный слот от известного производителя Igrosoft. Насыщенная бонусная система, систематические выплаты по выигрышным комбинациям, фриспины, игра на удвоение ждут вас после простой регистрации в казино Фараон.

Виртуальная индустрия настолько стремительно развивается, что сложно уследить за всеми новинками на рынке. При выборе игрового автомата важно обратить внимание на коэффициент отдачи и способы дополнительного заработка.

Book Of Ra (Бук Оф Ра) может гарантировать вам честную игру, поскольку процент выплат достигает выше 95. Протестировать аппарат можно в демо-версии, изучив все особенности геймплея и выплаты по счастливым комбинациям.

Дизайн модернизированного слота



Производитель сделал акцент на тематике древних цивилизаций. Для реалистичности квеста задействована вся знакомая символика для гемблеров в стиле Древнего Египта.

На игровом поле встречаются фараоны, загадочные символы, мумии, скарабей, Индиана Джонс и сама книга, которая стала главной в состязании с «одноруким бандитом». Разработчик слота предлагает трехмерную графику и качественное музыкальное сопровождение на протяжении всей игры.

Специфика геймплея



Актуальный среди профессиональных игроков и новичков интерактивный слот обладает стандартными особенностями геймплея. В распоряжении игрока:

5 вращающихся барабанов;

9 активных линий, задающих диапазон для выигрыша;

11 кнопок для управления и настроек на панели.



При желании вы можете определить количество задействованных линий - нечетное число от 1 до 9 включительно. Информация о выигрышных комбинациях открывается при нажатии на «Инфо», расположенную в нижней части экрана. Доступна игра на максимальной ставке для азартных гемблеров и автоигра.

Бонусная игра: как выиграть в автоматы Книжки



Выигрышная комбинация в Book Of Ra - три золотые книги на игровом поле. Они открывают бесплатные вращения автоматов. Несмотря на установленное количество фриспинов - 10, вы можете получить больше.

Это становится реальным при выпадении от 3 до 5 изображений книги в режиме бонусной игры. Если фортуна обернулась к вам, используйте ее по максимуму.

Риск-игра Book Of Ra

Книжки игровые автоматы предлагают сыграть на удвоение ставки. Здесь разработчик использует классическую схему игральных карт.

Дилер перемешивает перевернутые «рубашками» карты, а перед игроком стоит задача угадать цвет масти. Если удается пройти испытание - сумму спина увеличивается в два раза, если нет - сгорает. Вы сможете несколько раз испытать судьбу.

Символы и специальные изображения, которые подарят вам деньги

На поле в игровом автомате Книжки размещаются изображения тематики Древнего Египта. Специальными символами в игре будут:

книга - выступает скаттером. От 3-х изображений на горизонтальной линии дарят фриспины;

саркофаг - множитель, который способен увеличить ставку до 2000 при выпадении максимального количества на одной полосе;

другими множителями выступают: археолог, фараон, жук-карабей, специальные буквы.

Преимущества игровых автоматов Книжки



Перед запуском слота оцените его плюсы:

высокий коэффициент выплат;

стандартное количество активных линий с возможностью настройки (в обновленной версии Book Of Ra deluxe доступно уже 10 полос);

несколько видов бонусов и наличие классической риск-игры на удвоение, которая дает неплохие шансы на дополнительный заработок.

Особенности «однорукого бандита»: стоит ли начать зарабатывать



Если вы еще не уверены в своих силах, можете играть бесплатно и без регистрации в игровые автоматы Книжки.

Демо-версия позволит оценить все плюсы и минусы геймплея, изучить выплаты по комбинациям. Из всех автоматов виртуальных казино Book Of Ra встречает чаще всего. Его популярность и возможности действительно впечатляют.