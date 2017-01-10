Жизнь

Обзор игрового автомата Book Of Ra: что нужно знать для реального заработка

Куликова 10 января, 12:26

Игровые автоматы онлайн Книжки - интерактивный слот от известного производителя Igrosoft. Насыщенная бонусная система, систематические выплаты по выигрышным комбинациям, фриспины, игра на удвоение ждут вас после простой регистрации в казино Фараон.

 

Виртуальная индустрия настолько стремительно развивается, что сложно уследить за всеми новинками на рынке. При выборе игрового автомата важно обратить внимание на коэффициент отдачи и способы дополнительного заработка.

 

Book Of Ra (Бук Оф Ра) может гарантировать вам честную игру, поскольку процент выплат достигает выше 95. Протестировать аппарат можно в демо-версии, изучив все особенности геймплея и выплаты по счастливым комбинациям.

 

Дизайн модернизированного слота


Производитель сделал акцент на тематике древних цивилизаций. Для реалистичности квеста задействована вся знакомая символика для гемблеров в стиле Древнего Египта.

 

На игровом поле встречаются фараоны, загадочные символы, мумии, скарабей, Индиана Джонс и сама книга, которая стала главной в состязании с «одноруким бандитом». Разработчик слота предлагает трехмерную графику и качественное музыкальное сопровождение на протяжении всей игры.

 

Специфика геймплея


Актуальный среди профессиональных игроков и новичков интерактивный слот обладает стандартными особенностями геймплея. В распоряжении игрока:

 

  • 5 вращающихся барабанов;
  • 9 активных линий, задающих диапазон для выигрыша;
  • 11 кнопок для управления и настроек на панели.


При желании вы можете определить количество задействованных линий - нечетное число от 1 до 9 включительно. Информация о выигрышных комбинациях открывается при нажатии на «Инфо», расположенную в нижней части экрана. Доступна игра на максимальной ставке для азартных гемблеров и автоигра.

 

Бонусная игра: как выиграть в автоматы Книжки


Выигрышная комбинация в Book Of Ra - три золотые книги на игровом поле. Они открывают бесплатные вращения автоматов. Несмотря на установленное количество фриспинов - 10, вы можете получить больше.

 

Это становится реальным при выпадении от 3 до 5 изображений книги в режиме бонусной игры. Если фортуна обернулась к вам, используйте ее по максимуму.

 

Риск-игра Book Of Ra

 

Книжки игровые автоматы предлагают сыграть на удвоение ставки. Здесь разработчик использует классическую схему игральных карт.

 

Дилер перемешивает перевернутые «рубашками» карты, а перед игроком стоит задача угадать цвет масти. Если удается пройти испытание - сумму спина увеличивается в два раза, если нет - сгорает. Вы сможете несколько раз испытать судьбу.

 

Символы и специальные изображения, которые подарят вам деньги

 

На поле в игровом автомате Книжки размещаются изображения тематики Древнего Египта. Специальными символами в игре будут:

 

  • книга - выступает скаттером. От 3-х изображений на горизонтальной линии дарят фриспины;
  • саркофаг - множитель, который способен увеличить ставку до 2000 при выпадении максимального количества на одной полосе;
  • другими множителями выступают: археолог, фараон, жук-карабей, специальные буквы.

Преимущества игровых автоматов Книжки


Перед запуском слота оцените его плюсы:

 

  • высокий коэффициент выплат;
  • стандартное количество активных линий с возможностью настройки (в обновленной версии Book Of Ra deluxe доступно уже 10 полос);
  • несколько видов бонусов и наличие классической риск-игры на удвоение, которая дает неплохие шансы на дополнительный заработок.

Особенности «однорукого бандита»: стоит ли начать зарабатывать


Если вы еще не уверены в своих силах, можете играть бесплатно и без регистрации в игровые автоматы Книжки.

 

Демо-версия позволит оценить все плюсы и минусы геймплея, изучить выплаты по комбинациям. Из всех автоматов виртуальных казино Book Of Ra встречает чаще всего. Его популярность и возможности действительно впечатляют.

 

Пассажирский Boeing нечаянно превысил скорость света
21 февраля
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток. Boeing-787-9 Dreamliner, пролетая над Канзасом на высоте около 11 км, оказался в высотном струйном течении - области сильного ветра в верхнем слое тропосферы, сообщает газета The Washington Post...
Google запустил в Украине YouТube для детей
21 февраля
Сервис для просмотра детского контента YouТube Kids стал доступным в Украине. С момента запуска в США четыре года назад приложение YouTube Kids стало одним из самых популярных для детей, а теперь доступно и в Украине, сообщается в блоге «Google Украина»...
«Укрзалізниця» запускает новый поезд из Мукачево в Кошице
20 февраля
«Укрзалізниця» в июне запустит поезда из Мукачево в словацкий город Кошице. По словам Кравцова, тестовый рейс по этому маршруту поедет 2 апреля. «Поезда будут формировать наши коллеги из Словакии, время в пути - около четырех часов», - написал руководитель компании на своей странице в Facebook...
Женщина вышла из комы и узнала, что родила ребенка
19 февраля
Жительница Великобритании почувствовала себя плохо, лягла спать и впала в кому. Через четыре дня пришла в себя и обнаружила, что родила дочку. 18-летняя Эбони Стивенсон из города Олдхэм даже не подозревала, что беременна, передает ВВС...
NASA ищет штатного клоуна для полетов на Марс
18 февраля
Антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон считает, что клоуны помогут сплотить команду астронавтов во время длительного полета на Марс. NASA собирается отправить на Марс первый корабль с экипажем в 2033 году...
С начала года в Украине от кори умерло девять человек
18 февраля
С начала 2019 года в Украине от осложнений кори умерло девять человек, среди них двое детей, сообщает Центр общественного здоровья. На прошлой неделе в Киеве от осложнений кори умерла женщина, передает Интерфакс...
«Я не продаюсь»: участникам митинга против платных митингов не заплатили
18 февраля
В Киеве 17 февраля прошел митинг «против проплаченных митингов». Его участникам пообещали заплатить по 130 грн за два часа, но не заплатили. «Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», - написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко...
Супрун разрешила сопливым детям ходить в школу
18 февраля
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрешила детям с кашлем, насморком и температурой ходить в школу. "По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала Супрун на своей странице в Facebook...
Мозг может стареть из-за депрессии
15 февраля
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций и старение мозга, а также способствует развитию болезни Альцгеймера...
Фламинго бросили на жаре без воды две тысячи птенцов
08 февраля
Две тысячи птенцов фламинго остались без присмотра родителей в Южно-Африканской Республике, рассказывают экологи. Ими сейчас занимаются спасатели. Птенцов бросили в жару, когда в плотине Камферс, что в Северо-Капской провинции, высохла вода...