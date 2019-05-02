Оказалось, что самые старые мумии хранятся в Перу: на 2000 лет старше египетских

Самые древние мумии хранятся в Чили, а не в Египте. Их начал делать народ Чинчорро, который поселился на территории современного Чили более 7 000 лет до нашей эры.

Приблизительно за 5 000 лет до нашей эры они начали мумифицировать тела умерших - это произошло почти на 2 000 лет раньше, чем в Египте, пишет CNN.

Около 300 старейших мумий хранятся в археологическом музее в поселке Сан-Мигель-де-Азапа в Чили, но большая часть из них недоступна для посетителей. Как пишет CNN, об их существовании мало знают даже сами чилийцы.

По словам куратора музея Мариэллы Сантос, народ Чинчорро сначала мумифицировал только умерших и нерожденных детей. Позже так начали хоронить и взрослых. Существует два типа мумий: черные и красные. Для черных части тела умершего человека полностью отделяли друг от друга, обрабатывали, а затем складывали заново. Для изготовления красных обходились надрезами на теле.

Мумии нашли в пустыне около 100 лет назад. Археологи предполагают, что они сохранились благодаря чрезвычайно сухому климату.

Сейчас в музее в Сан-Мигель-де-Азапа нет финансовой возможности, чтобы обустроить специальное место для экспозиции всех мумий и сохранить их в хорошем состоянии. Местная власть подала заявку в ЮНЕСКО на зачисление региона в список культурного наследия и получения поддержки.