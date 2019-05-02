Жизнь

Оказалось, что самые старые мумии хранятся в Перу: на 2000 лет старше египетских

Мещерякова Ольга 02 мая, 16:24

Самые древние мумии хранятся в Чили, а не в Египте. Их начал делать народ Чинчорро, который поселился на территории современного Чили более 7 000 лет до нашей эры.

Приблизительно за 5 000 лет до нашей эры они начали мумифицировать тела умерших - это произошло почти на 2 000 лет раньше, чем в Египте, пишет CNN.

Около 300 старейших мумий хранятся в археологическом музее в поселке Сан-Мигель-де-Азапа в Чили, но большая часть из них недоступна для посетителей. Как пишет CNN, об их существовании мало знают даже сами чилийцы.

По словам куратора музея Мариэллы Сантос, народ Чинчорро сначала мумифицировал только умерших и нерожденных детей. Позже так начали хоронить и взрослых. Существует два типа мумий: черные и красные. Для черных части тела умершего человека полностью отделяли друг от друга, обрабатывали, а затем складывали заново. Для изготовления красных обходились надрезами на теле.

Мумии нашли в пустыне около 100 лет назад. Археологи предполагают, что они сохранились благодаря чрезвычайно сухому климату.

Сейчас в музее в Сан-Мигель-де-Азапа нет финансовой возможности, чтобы обустроить специальное место для экспозиции всех мумий и сохранить их в хорошем состоянии. Местная власть подала заявку в ЮНЕСКО на зачисление региона в список культурного наследия и получения поддержки.

Британские ученые нашли в креветках кокаин и кетамин
02 мая
Во время тестирования рек на химические вещества в Великобритании ученые нашли кокаин в пресноводных креветках. Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне, в сотрудничестве с университетом Саффолка, проверили 15 различных локаций около Саффолка...
Оказалось, что самые старые мумии хранятся в Перу: на 2000 лет старше египетских
02 мая
Самые древние мумии хранятся в Чили, а не в Египте. Их начал делать народ Чинчорро, который поселился на территории современного Чили более 7 000 лет до нашей эры. Приблизительно за 5 000 лет до нашей эры они начали мумифицировать тела умерших - это произошло почти на 2 000 лет раньше, чем в Египте, пишет CNN...
Ночные заморозки не отступаютуходят из Украины
18 апреля
В ближайшие сутки в Украине будет по прежнему холодно, а на востоке страны ночью будут заморозки. Атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей, сообщает Укргидрометцентр...
Time опубликовал список самых влиятельных людей: Цукерберг, Леди Гага и Трамп
17 апреля
Авторитетный американский журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей 2019 года. Рейтинг составлялся в пяти категориях: «Лидеры», «Пионеры», «Художники», «Иконы» и «Титаны», в каждую из которых вошло по 20 имен...
Россия потратит почти $500 млн на изоляцию интернета: решили окончательно
16 апреля
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, предусматривающий изоляцию российского сегмента интернета...
Синоптики пообещали Украине весенние заморозки
15 апреля
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки до 5 градусов мороза. Спасатели объявили второй (оранжевый) уровень опасности. «По данным Укргидрометцентра, 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0...
До конца недели в Киеве отключат батареи
03 апреля
Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Виталий Кличко. "Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправление принимает, исходя из погодных условий...
Март 2019 стал самым теплым за 139 лет
02 апреля
Март в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых за 139 лет метеорологических наблюдений, констатируют в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского...
На выходных в Украине потеплеет
29 марта
Уже к субботе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине повысится, а осадков не предвидится. Теплый воздух переместится с Центральной Европы, а атмосферное давление будет повышено, сообщает Укргидрометцентр...
Ученые: реки на Марсе были больше и шире, чем на Земле
28 марта
Новое исследование глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем когда-то были глубже и шире, чем на Земле. И это делает историю с исчезновением воды на Красной планете непонятной и еще более загадочной...
Европарламент отменил сезонный перевод времени: невыгодно
26 марта
Европейский парламент проголосовал за отмену с апреля 2021 года практики сезонного перевода времени на часах. Такое решение поддержали 410 евродепутатов из 192. Принятое решение не является окончательным, но станет основой для выработки общеевропейской позиции в этом вопросе, передает Reuters...