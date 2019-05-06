ООН: человечество вредит Земле больше, чем когда-либо

Население планеты Земля создает больше проблем для природы, чем когда-либо прежде в истории человечества.

Согласно докладу ООН, который представили 6 мая в Париже представители ООН и ученые, деятельность человека сегодня привела к тому, что более 1 миллиона видов растений и животных находятся под угрозой вымирания, передает Громадське.

В ООН предупреждают, что сейчас более одного миллиона из 8 миллионов видов животных и растений могут исчезнуть в ближайшее десятилетие.

В организации пришли к такому выводу, проанализировав изменения в природе за последние 15 лет. Серьезные проблемы касаются как видов, обитающих на суше, так и видов, живущих в океанах, морях и реках.

«Более полумиллиона видов на суше не имеют места для существования, необходимого для их выживания в течение длительного периода времени», - предупредили исследователи.

Ученые предупреждают, что уменьшение численности видов может состояться в ближайшие 10 лет, если их среду жительства не будет восстановлено.

«Человечество невольно пытается задушить живую планету и собственное будущее», - заявил биолог Университета Джорджа Мейсона, Томас Лавджой, которого, за его исследования, называют «крестным отцом биоразнообразия». При этом он не участвовал в подготовке отчета.

Ученые по охране природы представили доклад, объем которой превышает 1000 страниц, в Париже 6 мая. Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам включала более 450 исследователей, которые использовали 15 тысяч научных и правительственных докладов. Резюме доклада должно быть одобрено представителями всех 109 стран-участниц ООН.