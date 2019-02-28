Пакистан закрыл небо: тысячи туристов застряли в Азии

Решение Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией сказалось на многочисленных туристах, застрявших в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы.

27 февраля рейсы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, в частности в и из Европы, потому что перелеты должны проходить через территорию Пакистана. Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы, передает Радио Свобода.

Singapore Airlines и British Airways были вынуждены перенаправить рейсы по другим маршрутам. Авиакомпания Thai Airways сообщила, что ее 27 рейсов были отменены, при этом три пассажирских самолета 27 февраля были вынуждены вернуться в Бангкок.

По данным авиакомпании, около 5 тыс. пассажиров пострадали из-за отмены рейсов, большинство - те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами. Пакистанские авиационные чиновники заявили, что воздушное пространство страны, скорее всего, снова откроется до полуночи 28 февраля.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля после заявлений Исламабада и Дели о сбитии истребителей друг друга. В свою очередь Индия закрыла некоторые аэропорты.

Это произошло через день после того, как 26 февраля, по сообщению властей Индии, индийские самолеты атаковали на территории Пакистана тренировочные центры боевиков, связанных с нападением на индийские силы в Кашмире и гибелью более 40 индийских полицейских.

Этот авиаудар был первым после войны между двумя странами в 1971 году.