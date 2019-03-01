Первые весенние выходные будут морозными

В первые дни календарной весны в Украине ожидается похолодание, а также осадки.

Такой прогноз погоды на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она напомнила украинцам, что 1 марта начинается календарная весна, по старому стилю она наступает 14 марта, а вот астрономическая - только 20-21 марта. Метеорологическая весна приходит только тогда, когда средняя суточная температура пересекает отметку в 0 градусов.

Диденко сообщила, что в субботу и в воскресенье в Украине ожидается сильное похолодание, местами до -12 градусов.

"2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3 -8 градусов, в Сумской и Харьковской областях, вероятно, до -9 -12 градусов. На юге - около нуля. В дневные часы 2 марта будут холодно, от -2 до +2 градусов, на юге и на Закарпатье + 2 + 6 градусов. 3 марта днем потеплеет до +2 + 6 градусов, на Западе до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части, -2 + 2 градуса", - рассказала синоптик.

В большинстве областей ожидается сухая погода, только на востоке и юго-востоке возможны осадки.

"Осадки. Мокрый снег полетает только в субботу на востоке Украины и в Запорожье. В большинстве областей будет преобладать сухая погода", - добавила Диденко.

В столице на выходных будет сухо, без осадков, но холодно. Небольшое потепление ожидается только в воскресенье.

"В Киеве в субботу - холодно, ночью -4 -6. Днем -1 + 1, в воскресенье ночью -6 -8 градусов, днем потеплеет до +2 + 5 градусов. Осадков не ожидается. Гулять лучше в воскресенье - будет солнечно и немного теплее", - написала синоптик и предупредила, что на следующей недели ожидается потепление и дожди.