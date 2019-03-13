Жизнь

Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала голоса

Мещерякова Ольга 13 марта, 13:46

Петиция к Верховной Раде с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения комитетом парламента.

Авторы петиции требуют от Верховной Рады законодательно урегулировать доступ украинских пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли и ряда других болезней, в том числе, болезней Альцгеймера, Паркинсона, потери веса во время СПИДа, а также различных форм склероза и других тяжелых болезней, пишет 24.

Петицию подписали более 25 тысяч украинцев. Парламентариев призвали создать условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации лекарственных средств или протоколов лечения, которые предусматривают использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Сейчас около двух миллионов человек в Украине нуждаются в лечении препаратами на основе каннабиса, и законодательное урегулирование доступа пациентов к лекарствам даст возможность прекратить их страдания и защитить право граждан на доступ к современному и эффективному лечению, говорится в петиции.

Петицию зарегистрировали 30 января на сайте Верховной Рады с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

700 тысяч украинских пенсионеров остались без пенсий из-за войны
12 марта
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий. Согласно данным доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека, 700 тыс пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта, передает Интерфакс...
Американец чуть не потерял выигрышный лотерейный билет и 273 млн долларов
11 марта
Житель США едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов (около 18 миллиардов рублей) после того, как забыл счастливый билет на кассе. Майк Вейрски из американского штата Нью-Джерси на протяжении года находился в поисках работы...
Вице-премьер задумался о легализации каннабиса в Украине
07 марта
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях. "Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение...
Первые весенние выходные будут морозными
01 марта
В первые дни календарной весны в Украине ожидается похолодание, а также осадки. Такой прогноз погоды на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко. Она напомнила украинцам, что 1 марта начинается календарная весна, по старому стилю она наступает 14 марта, а вот астрономическая - только 20-21 марта...
Пакистан закрыл небо: тысячи туристов застряли в Азии
28 февраля
Решение Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией сказалось на многочисленных туристах, застрявших в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы...
На Марсе нашли пересохшие русла рек
26 февраля
Орбитальная станция "Марс-экспресс" обнаружила доказательства того, что в прошлом на Красной планете существовала разветвленная система бурных рек, пересохшие русла которых по сей день можно разглядеть в марсианских равнинах...
Пассажирский Boeing нечаянно превысил скорость света
21 февраля
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток. Boeing-787-9 Dreamliner, пролетая над Канзасом на высоте около 11 км, оказался в высотном струйном течении - области сильного ветра в верхнем слое тропосферы, сообщает газета The Washington Post...
Google запустил в Украине YouТube для детей
21 февраля
Сервис для просмотра детского контента YouТube Kids стал доступным в Украине. С момента запуска в США четыре года назад приложение YouTube Kids стало одним из самых популярных для детей, а теперь доступно и в Украине, сообщается в блоге «Google Украина»...
«Укрзалізниця» запускает новый поезд из Мукачево в Кошице
20 февраля
«Укрзалізниця» в июне запустит поезда из Мукачево в словацкий город Кошице. По словам Кравцова, тестовый рейс по этому маршруту поедет 2 апреля. «Поезда будут формировать наши коллеги из Словакии, время в пути - около четырех часов», - написал руководитель компании на своей странице в Facebook...
Женщина вышла из комы и узнала, что родила ребенка
19 февраля
Жительница Великобритании почувствовала себя плохо, лягла спать и впала в кому. Через четыре дня пришла в себя и обнаружила, что родила дочку. 18-летняя Эбони Стивенсон из города Олдхэм даже не подозревала, что беременна, передает ВВС...
NASA ищет штатного клоуна для полетов на Марс
18 февраля
Антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон считает, что клоуны помогут сплотить команду астронавтов во время длительного полета на Марс. NASA собирается отправить на Марс первый корабль с экипажем в 2033 году...
С начала года в Украине от кори умерло девять человек
18 февраля
С начала 2019 года в Украине от осложнений кори умерло девять человек, среди них двое детей, сообщает Центр общественного здоровья. На прошлой неделе в Киеве от осложнений кори умерла женщина, передает Интерфакс...