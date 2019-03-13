Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала голоса

Петиция к Верховной Раде с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения комитетом парламента.

Авторы петиции требуют от Верховной Рады законодательно урегулировать доступ украинских пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли и ряда других болезней, в том числе, болезней Альцгеймера, Паркинсона, потери веса во время СПИДа, а также различных форм склероза и других тяжелых болезней, пишет 24.

Петицию подписали более 25 тысяч украинцев. Парламентариев призвали создать условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации лекарственных средств или протоколов лечения, которые предусматривают использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Сейчас около двух миллионов человек в Украине нуждаются в лечении препаратами на основе каннабиса, и законодательное урегулирование доступа пациентов к лекарствам даст возможность прекратить их страдания и защитить право граждан на доступ к современному и эффективному лечению, говорится в петиции.

Петицию зарегистрировали 30 января на сайте Верховной Рады с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.