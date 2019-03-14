После сбоев Facebook у Telegram появилось 3 млн новых подписчиков

Мессенджер Telegram за сутки пополнился тремя миллионами новых пользователей. Это произошло после массового сбоя в работах соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

Генеральный директор и создатель Telegram Павел Дуров лично поприветствовал новых пользователей.

«Я вижу три миллиона новых пользователей, подписавшихся на Telegram за последние 24 часа. Хорошо. У нас есть настоящая конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», - написал он.

Такое количество людей, подключившихся к Telegram, весьма велико, как для мессенджера, у которого по состоянию на март 2018 года было 200 млн активных пользователей.

Мессенджер всегда подчеркивал свою уникальность в плане защиты конфиденциальной информации пользователей, хотя эксперты и специалисты по шифрованию в этом не совсем уверены.

Глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и сервисов для обмена сообщениями произошел 13 марта. В Facebook больше всего проблем возникало у пользователей из США, Великобритании и Германии. Со сбоями в Instagram столкнулись в основном в США, Бразилии, Турции, России, Дании, Испании, Италии, Нидерландах и Франции.

Утром 13 марта в работе многих сервисов компании Google также произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на неполадки почтового сервиса Gmail, видеосервиса YouTube, поисковика Google, а также сервиса хранения данных Google Drive и цифрового магазина приложений Google Play.