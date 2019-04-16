Россия потратит почти $500 млн на изоляцию интернета: решили окончательно

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, предусматривающий изоляцию российского сегмента интернета.

Отвечать за функционирование интернета в стране будет Роскомнадзор.

Согласно этому закону, власти РФ смогут контролировать точки соединения интернета в стране с внешним миром. Также в законе прописана возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать изолированно, если операторы связи не смогут подключиться к корневым серверам интернета за рубежом.

Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, однако отдельные его положения будут действовать с 1 января 2021 года.

Затраты на выполнение закона предварительно оценивается в 30 млрд рублей ($467 млн).

В первом чтении Госдума одобрила законопроект об изоляции российского сегмента интернета еще в феврале.