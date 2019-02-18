С начала года в Украине от кори умерло девять человек

С начала 2019 года в Украине от осложнений кори умерло девять человек, среди них двое детей, сообщает Центр общественного здоровья.

На прошлой неделе в Киеве от осложнений кори умерла женщина, передает Интерфакс.

В целом с 28 декабря 2018 до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 18,17 тыс. чел.

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (3,703 тыс. чел.: 1,039 тыс. взрослых и 2,034 тыс. ребенка), Винницкой (1,660 тыс. чел.: 713 взрослых и 947 детей), Ривненской (1,636 тыс. чел.: 540 взрослых и 1,096 тыс. детей), Хмельницкой (1,299 тыс. чел.: 600 взрослых и 699 детей) областях и в Киеве (1,508 тыс. чел.: 835 взрослых и 673 ребенка).

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на 8 февраля 2019 года все регионы Украины обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.