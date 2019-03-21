Жизнь

Синоптики обещают новое усиление ветра в Украине

Мещерякова Ольга 21 марта, 14:00

В ближайшие сутки, 22 марта, перемещающийся с северо-запада Европы атмосферный фронт принесет на большую часть территории Украины в основном небольшие дожди и усиление ветра, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В пятницу ночью в северной части, днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой дождь, в восточных областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; на востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9 тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура днем была 21,5° в 1974 году, самая низкая ночью -18,4° в 1942 году.

На 23 марта синоптики прогнозируют в восточной половине страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны и в Закарпатье 0-5° тепла; днем в восточных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, в западных, Винницкой и Одесской областях 9-16°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Синоптики обещают новое усиление ветра в Украине
21 марта
В ближайшие сутки, 22 марта, перемещающийся с северо-запада Европы атмосферный фронт принесет на большую часть территории Украины в основном небольшие дожди и усиление ветра, прогнозируют в Укргидрометцентре...
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