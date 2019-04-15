Синоптики пообещали Украине весенние заморозки

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки до 5 градусов мороза. Спасатели объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

«По данным Укргидрометцентра, 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0...-3 °C. В Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы - 0...-5 °C. Ночью 16 апреля в западных областях сильные заморозки в воздухе - 0...-5 °C», - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем 15 апреля на западе будет от +6 °C до +11 °C. В северных регионах, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем будет - +7...+12 °C.

На остальной территории будет облачно и ожидается дождь.

Во вторник, 16 апреля, на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях Укргидрометцентр обещает мокрый снег. На остальной территории - дождь. Днем будет от +5 °C до +14 °C.