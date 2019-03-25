Жизнь

Скоро в Украине похолодает, пойдут дожди и мокрый снег

Мещерякова Ольга 25 марта, 13:43

В ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты.

Во вторник на большей части территории Украины будет небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 10-13°.

В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

На 27 марта синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь днем в западных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла; днем 4-9 ° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Скоро в Украине похолодает, пойдут дожди и мокрый снег
25 марта
В ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты. Во вторник на большей части территории Украины будет небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр...
Такса заблудилась под землей в кроличьих норках на несколько дней
21 марта
В английской деревне Хоэрт, графство Уэст-Йоркшир, пропавшую собаку отыскали после ее многодневного отсутствия в глубокой кроличьей норе. Такса по кличке Ральф потерялась, когда гуляла возле дома...
Синоптики обещают новое усиление ветра в Украине
21 марта
В ближайшие сутки, 22 марта, перемещающийся с северо-запада Европы атмосферный фронт принесет на большую часть территории Украины в основном небольшие дожди и усиление ветра, прогнозируют в Укргидрометцентре...
Ежедневное употребление марихуаны может привести к психозам
20 марта
Люди, которые употребляют каннабис каждый день, подвергаются значительно более высокому риску развития серьезных психических расстройств, особенно если они используют более сильные формы препарата, такие как сканк...
Instagram запустил сервис покупок в приложении
19 марта
Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции, которая позволяет пользователям покупать товары не выходя из программы. «Сегодня мы представляем новую функцию в Instagram...
После сбоев Facebook у Telegram появилось 3 млн новых подписчиков
14 марта
Мессенджер Telegram за сутки пополнился тремя миллионами новых пользователей. Это произошло после массового сбоя в работах соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Генеральный директор и создатель Telegram Павел Дуров лично поприветствовал новых пользователей...
В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
13 марта
Глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook, Instagram и сервисов для обмена сообщениями. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector. По состоянию на 19:00 поступило более 9 тыс...
700 тысяч украинских пенсионеров остались без пенсий из-за войны
12 марта
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий. Согласно данным доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека, 700 тыс пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта, передает Интерфакс...
Американец чуть не потерял выигрышный лотерейный билет и 273 млн долларов
11 марта
Житель США едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов (около 18 миллиардов рублей) после того, как забыл счастливый билет на кассе. Майк Вейрски из американского штата Нью-Джерси на протяжении года находился в поисках работы...
Вице-премьер задумался о легализации каннабиса в Украине
07 марта
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях. "Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение...
Первые весенние выходные будут морозными
01 марта
В первые дни календарной весны в Украине ожидается похолодание, а также осадки. Такой прогноз погоды на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко. Она напомнила украинцам, что 1 марта начинается календарная весна, по старому стилю она наступает 14 марта, а вот астрономическая - только 20-21 марта...
Пакистан закрыл небо: тысячи туристов застряли в Азии
28 февраля
Решение Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией сказалось на многочисленных туристах, застрявших в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы...
На Марсе нашли пересохшие русла рек
26 февраля
Орбитальная станция "Марс-экспресс" обнаружила доказательства того, что в прошлом на Красной планете существовала разветвленная система бурных рек, пересохшие русла которых по сей день можно разглядеть в марсианских равнинах...