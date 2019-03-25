Скоро в Украине похолодает, пойдут дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты.

Во вторник на большей части территории Украины будет небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 10-13°.

В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

На 27 марта синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь днем в западных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла; днем 4-9 ° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.