Такса заблудилась под землей в кроличьих норках на несколько дней

В английской деревне Хоэрт, графство Уэст-Йоркшир, пропавшую собаку отыскали после ее многодневного отсутствия в глубокой кроличьей норе.

Такса по кличке Ральф потерялась, когда гуляла возле дома. Хозяева несколько дней искали пса в окрестностях. Кроме того, они через Facebook попросили помощи у друзей и соседей. Все усилия были напрасны, пишет Daily Mail.

Через пять дней хозяин повел на прогулку сестру Ральфа - таксу Эди. На расстоянии полутора километров от дома он услышал скуление, доносящееся из-под земли. Собака тоже что-то почуяла.

Вместе со знакомым мужчина два часа раскапывал огромный лабиринт, состоящий из прорытых кроликами нор. Ральф застрял в них на глубине полутора метров под землей. Пес пытался выбраться на поверхность, устал и заметно похудел.

Хозяйка таксы полагает, что Ральф угодил в нору, когда гнался за кроликом. «Он любит бегать за кроликами и часто этим занимается, но на этот раз зашел слишком далеко, - говорит она. - Надеюсь, это послужит ему уроком».