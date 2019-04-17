Time опубликовал список самых влиятельных людей: Цукерберг, Леди Гага и Трамп

Авторитетный американский журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей 2019 года. Рейтинг составлялся в пяти категориях: «Лидеры», «Пионеры», «Художники», «Иконы» и «Титаны», в каждую из которых вошло по 20 имен.

В категорию «Лидеры» попали спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, конгрессмен США Александрия Окасио-Кортес, Папа Римский Франциск, президент Китая Си Цзиньпин, прокуроры Роберт Мюллер и Уильям Барр, а также премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

В категории «Художники», в частности, отмечены американский актер Дуэйн Джонсон, британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли в сериале «Игра престолов», актер Махершала Али, получивший «Оскар» за роль в фильме «Зеленая книга», а также Раме Малек, который исполнил главную роль в фильме «Богемная рапсодия».

В рейтинг «Икон» попали певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, жена экс-президента США Мишель Обама, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня.

Среди «Титанов» Time отметил египетского форварда Мохаммеда Салаха, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгер Вудс, а также баскетболиста Леброна Джеймса.

В список «Пионеров» попала канадская актриса Сандра О, талант которой Time называет «песней, которую нужно услышать». «Сандра О решила безбоязненно занять место во вселенной, которая не всегда оставляла место для нее. Теперь сила ее талантливого присутствия создает пространство для других», - отметили редакторы журнала.

Также в категорию «Пионеров» попали ямайский писатель Марлон Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, а также марка виски Jane Walker.