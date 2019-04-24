Ученые прогнозируют серьезный миграционный кризис из-за глобального потепления

Глобальное потепление в ближайшие 30 лет вызовет серьезный миграционный кризис. Такой прогноз дают ученые из Колумбийского университета и Университета штата Аризона.

В прошлом году отчет, который первым моделировал миграцию вследствие изменения климата в крупных масштабах, оценил, что 143 млн человек из стран Африки, Южной Азии и Латинской Америки могут покинуть свои дома до 2050 года, пишет MIT Technology Review.

Моделирование таких процессов имеет важное значение, поскольку дает правительствам время принять меры заранее. Зная, в какие регионы приедут люди и в каком количестве, правительство может уже сейчас начать строить там доступное жилье, школы и больницы.

«Мы никогда не получим точные цифры, но если люди понимают, что делает модель, они могут получить очень полезную информацию благодаря ей», - отмечает Алекс де Шербинин из Колумбийского университета, один из соавторов доклада.

Так например, согласно прогнозам, в результате изменения климата к 2050 году северные и южные районы Мексики будут страдать то от засухи и лесных пожаров, то от наводнений. Около 1,7 млн жителей бросятся в центр страны, в частности, в столицу. Если Мехико не будет готово к такому наплыву людей, то к климатическому кризису добавятся еще и гражданские конфликты.

В Бангладеше, предполагают ученые, к 2050 году ожидается 13,3 млн мигрантов, а это около 8% населения. Моделируя, как может выглядеть среднестатистический мигрант, то со слов исследователей, наиболее вероятно это сельский фермер, который выращивает рис и переезжает к бассейну реки Ганг. Но поскольку этот регион уже переполнен, мигранты, вероятно, не смогут найти работу и жилье.

Изменение климата может также привести к нехватке воды в Эфиопии. Что по подсчетам исследователей может побудить к 2050 году мигрировать 1,5 млн эфиопов. Аддис-Абеба находится в центре сельскохозяйственного региона Эфиопии, и более низкие урожаи приведут к выходу из городского центра, который сейчас является центром экономического развития страны.

Ученые предполагают, что большинство беженцев направятся в другие регионы своих стран, так как соседние государства, скорее всего, закроют свои границы. Кроме того, последствия изменения климата в первую очередь коснутся сельских жителей, которые не знают иностранных языков и не имеют средств для эмиграции.