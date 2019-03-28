Жизнь

Ученые: реки на Марсе были больше и шире, чем на Земле

Мещерякова Ольга 28 марта, 21:33

Новое исследование глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем когда-то были глубже и шире, чем на Земле. И это делает историю с исчезновением воды на Красной планете непонятной и еще более загадочной.

Об этом говорится в статье Эдвина Кайта и его коллег из университета Чикаго, опубликованной в журнале Science Advances.

В центре исследования - изучение всего того комплекса научных данных относительно геологического и водного строения грунта Марса, которые были собраны за достаточно длительный период времени.

Специалисты из Чикагского университета, на основании собранных и переработанных по-новому материалов, установили, что более миллиарда лет назад Марс был весьма плодородным местом для возникновения и поддержания жизни в той форме, в которой мы ее знаем - прежде всего, в связи с гораздо более толстой и многослойной атмосферой в сравнении с нынешней.

Таким образом, специалисты доказали, что Марс на самом деле значительно отличается от того, каким он был несколько сотен миллионов лет назад.

Впрочем, это еще не означает, что данные являются окончательными - ученым все еще необходимо провести дополнительные исследования и разобраться с аналитическими данными, которые они имеют сейчас, чтобы получить более понятную картину постепенной геологической эволюции Марса.

Поэтому конечные результаты, дополненные новыми факторами, могут сильно отличаться от того, что ученые ожидают увидеть уже сейчас.

Напомним, орбитальная станция "Марс-экспресс" обнаружила доказательства того, что в прошлом на Красной планете существовала разветвленная система бурных рек, пересохшие русла которых по сей день можно разглядеть в марсианских равнинах.

NASA ищет штатного клоуна для полетов на Марс: NASA собирается отправить на Марс первый корабль с экипажем в 2033 году. По расчетам, путь в одну сторону займет около 8 месяцев, из-за чего в замкнутом пространстве корабля могут возникать конфликты, и ученые задумались о том, как их сгладить.

Ученые: реки на Марсе были больше и шире, чем на Земле
28 марта
Новое исследование глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем когда-то были глубже и шире, чем на Земле. И это делает историю с исчезновением воды на Красной планете непонятной и еще более загадочной...
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