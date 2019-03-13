В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook, Instagram и сервисов для обмена сообщениями.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

По состоянию на 19:00 поступило более 9 тыс. жалоб на работу Facebook. Больше всего проблем возникало у пользователей из США, Великобритании и Германии. В основном пользователи жаловались на отсутствие доступа к соцсети и проблемы с обновлением новостной ленты.

Со сбоями в Instagram столкнулись в основном в США, Бразилии, Турции, России, Дании, Испании, Италии, Нидерландах и Франции. О проблемах поступило более 10 тыс. сообщений от пользователей. Половина жалоб касалась обновления новостной ленты, треть - проблем со входом в аккаунт.

Значительные проблемы также замечены в работе сервисов обмена сообщениями Facebook Messenger и WhatsApp.