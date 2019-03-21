Жизнь

В Facebook признались: у сотрудников были пароли пользователей

Мещерякова Ольга 21 марта, 22:25

Пароли значительного числа пользователей Facebook были доступны сотрудникам социальной сети и не были защищены от прочтения, говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящиеся в системе хранения внутренних данных можно было прочитать", - сообщили в Facebook.

"Это привлекло наше внимание, поскольку наши системы входа устроены так, чтобы маскировать пароли, при помощи методов, которые делают их нечитаемыми", - отметили в компании.

В руководстве соцсети также заявили, что уведомят тех пользователей, которых затронул инцидент с нарушением приватности данных пользователей.

Западные СМИ при этом сообщают, что эти пароли хранились в незащищенном формате, начиная с 2012 года. Инцидент мог затронуть около 600 млн пользователей Facebook.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщений о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В апреле и мае 2018 года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В марте федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в связи с сообщениями о продаже компанией Facebook Inc. пользовательских данных другим компаниям.

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