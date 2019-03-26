Жизнь

В рейтинге безвизовых путешествий украинцы обошли Россию

Мещерякова Ольга 26 марта, 12:38

Украинский паспорт поднялся в рейтинге свободы передвижения Henley Passport Index с 41 на 40 место - украинцы без виз могут посещать 128 государств.

Рейтинг возглавляют Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих азиатских стран могут посещать без виз 189 государств.

Второе место занимает Германия. Ее показатель - 188 стран.

Третье место в рейтинге делят Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Граждане этих стран могут без виз путешествовать в 187 государств.

Соседи Украины занимают следующие места: Беларусь - 64 место (77 государств), Молдова - 45 место (121 государство), Польша - 15 место (174 государства), Россия - 47 место (118 государств), Словакия и Венгрия - 10 место (180 государств).

С 14 апреля украинские туристы смогут ездить в Королевство Таиланд без виз. Для поездки нужно иметь только загранпаспорт (биометрический или обычный). Срок безвизового пребывания - 30 дней.

Ранее послы Евросоюза одобрили проект изменений в визовом кодексе ЕС. Так, визовый сбор планируют поднять на €20, но заявки можно будет подавать в электронном виде.

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