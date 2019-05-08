В Украине ввели новый праздник — День отца

Правительство одобрило указ президента о введении в Украине Дня отца: на заседании 8 мая Кабмин одобрил указ президента «О Дне отца», согласно которому, в третье воскресенье июня каждого года в Украине будет отмечаться День отца.

«Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей», - говорится в сообщении.

С инициативой ввести этот праздник выступили Министерство социальной политики и вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Роль отца в воспитании ребенка никем не оспаривается, но общество воспринимает необходимость привлечения мужчин к участию в воспитании ребенка достаточно инертно», - говорится в пояснительной записке к указу.

Первыми отмечать день отца в июне начали в Соединенных Штатах: в 1966 году президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня Днем отца, а следующий глава Белого дома Ричард Никсон сделал этот день национальным праздником.