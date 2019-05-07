ВОЗ: Украина продолжает бить рекорды по заболеванию корью

Из 34 тысяч случаев заболевания корью в первые два месяца 2019 года на территории Европы, большинство зафиксировали в Украине, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из 34 300 случаев ВОЗ сообщает о 13 смертях в 42 странах европейского региона. Вирус убил людей в Украине, Румынии и Албании, пишет Reuters.

«Если меры в ответ на вспышку кори не будут своевременными и всеобъемлющими, вирус инфицирует большее количество уязвимых людей и потенциально распространится в других странах региона и за его пределами. Любая возможность должна использоваться для вакцинации незащищенных детей, подростков и взрослых», - говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркивают, что вакцинация от кори - единственный способ предупредить заболевание.

Напомним, по результатам 2018 года Украина заняла первое место среди стран Европейского региона по количеству больных корью.