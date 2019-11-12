Выплаты на рождение ребенка в Украине повышать отказались

Кабинет Министров отказался от предложения по поднятию выплат при рождении ребенка и оставил их на прежнем уровне.

Народные депутаты предлагали "райские" условия:

● За первого ребенка 100 тысяч гривен;

● За второго 200 тысяч гривен;

● За третьего, четвертого и так далее - 400 тысяч гривен.

Согласно предложению народных депутатов, четверть суммы должна была выплачиваться сразу же, а остальные - равными частями по достижению ребенком трехлетнего возраста.

Эксперты прогнозировали, что данное нововведение привело бы к взрывному всплеску рождаемости.

Как пишет Interfax https://interfax.com.ua/news/economic/622555.html, ссылаясь на слова министра соцполитики Юлии Соколовской, даже если бы новые выплаты были введены, они бы вряд ли привели к существенным изменениям в социальной сфере.

На сегодняшний день стандартом в украинских семьях является один ребенок. Реже - два.

На третьего решаются очень немногие. Финансовая поддержка в размере 400 тысяч гривен (16 тысяч долларов), за которые во многих украинских населенных пунктах можно купить квартиру или дом, могла бы развеять сомнения у многих семей, которые уже воспитывают двух детей.

Таким образом, финансовая компенсация осталась на прежнем уровне. Государство выплачивает одинаковую компенсацию за рождение ребенка, вне зависимости от того первый он или четвертый.

Сразу молодая семья получает чуть больше 10 тысяч гривен. А оставшиеся 31 тысячу гривен выплачивают по достижению ребенком трех лет равными частями каждый месяц.

Многие разочарованные родители недовольны тем, что выплаты остались на уровне 5-летней давности. Ведь за это время национальная валюта девальвировала в три раза по отношению к доллару (с 8 гривен до 25), а выплаты остались прежними.

Депутаты предлагали раздавать деньги не всем, а только тем, кто соответствует особым требованиям. В частности, среднемесячный доход на человека в семье, претендующей на выплату, не должен превышать 6 тысяч гривен. Утверждалось, что это позволило бы поддерживать только тех, кто на самом деле нуждается в государственной помощи.

По сравнению с другими странами, в том числе и соседней Россией, размер выплат на рождение в ребенка в разы меньше.

В социальных сетях сетуют: вероятность того, что государство на самом деле задумается о стимулировании рождаемости, не выше, чем шанс выиграть в рулетку.

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Будущим родителям все же следует радоваться тому, что при выписке из роддома выдают так называемый "Пакет малыша". В него входят пеленки, одеяла, подгузники, два термометра и еще несколько десятков нужных малышу и его маме предметов. Общая оценочная стоимость комплекта - 5 тысяч гривен.