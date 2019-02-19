Женщина вышла из комы и узнала, что родила ребенка

Жительница Великобритании почувствовала себя плохо, лягла спать и впала в кому. Через четыре дня пришла в себя и обнаружила, что родила дочку.

18-летняя Эбони Стивенсон из города Олдхэм даже не подозревала, что беременна, передает ВВС.

После того, как у нее случилась серия спазмов, ее срочно доставили в больницу, где врачи провели обследование и узнали, что девушка беременна. Ее нерожденный ребенок скрывался в одной из маток: девушке диагностировали редкую аномалию - раздвоение матки.

Пока в одной из маток развивался плод, менструальный цикл в другой не прекращался. Матка с плодом была расположена ближе к спине - именно поэтому Стивенсон не замечала, что беременна.