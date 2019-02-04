37% украинцев готовы протестовать на улицах

Менее 40% украинцев готовы участвовать в акциях протеста по отстаиванию своих прав и интересов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг", передает Интерфакс.

Согласно результатам опроса, более половины (52%) опрошенных выразили неготовность участвовать в акциях протеста по отстаиванию своих прав и интересов, готовы протестовать в случае необходимости 37% респондентов.

Среди областей Украины самый высокий уровень протестности фиксируется на Галичине (56%), самый низкий - на Донбассе (25%).

Наибольшую готовность выйти на протесты в случае необходимости выразили избиратели кандидата в президенты страны от партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 55%, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового - 52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко - 48% и действующего президента Украины Петра Порошенко 47%.

Наименьшую - избиратели лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко (33%) и сопредседателя "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Юрия Бойко (31%).

Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.