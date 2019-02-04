Какие лекарства совместимы с алкоголем

В Украине до сих пор популярно мнение о том, что все антибиотики несовместимы с алкоголем, но современные научные исследования дают противоречивые результаты.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, так считали еще в 1950-х годах, когда первый антибиотик - пенициллин - стоил дорого, поэтому, чтобы точно подействовало, пациентам советовали воздержаться от алкоголя.

Врач, безусловно, призывает уменьшить потребление спиртных напитков. Однако для тем, кто пока решил отложить решение об отказе от алкоголя, эта информация может пригодиться.

"После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Обратите внимание - это названия действующего вещества, а не препарата", - утверждает госпожа министр.

Употребление алкоголя и вышеперечисленных действующих веществ повлечет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы, ведь лекарства и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.

Разрушительным для печени считается также сочетание препарата для лечения туберкулеза - изониазида - со спиртными напитками.

Другие действующие вещества антибиотиков не имеют строгих противопоказаний относительно алкоголя, хотя инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь не похожи на здоровую комбинацию.

Кроме антибиотиков есть ряд лекарств, которые могут взаимодействовать с алкоголем и вызвать побочные эффекты. Поэтому Супрун советует читать инструкцию к лекарствам и придерживаться ее.

Основные группы препаратов, которые несовместимы с алкоголем:

1. Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты - возможные язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.

2. Для сердечно-сосудистых болезней (в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

3. Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Побочные эффекты - тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

4. Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

5. Антигистаминные препараты. Спиртное усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.

6. Препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии. У человека могут быть проблемы с памятью, координацией, дыханием. Существует риск передозировки.

7. Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Побочные эффекты - язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

8. Антикоагулянты. Побочные эффекты зависят от дозы - могут возникать или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.

9. Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для образования нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и рост уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

10. Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Может возникать повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения.